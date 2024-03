Zaccagni a LSC: «La Champions è un sogno. Dobbiamo fare questo tipo di partita»

Mattia Zaccagni ha parlato anche ai canali ufficiali del club biancoceleste prima della gara contro il Bayern Monaco: le dichiarazioni

PAROLE – «Servirà la partita dell’andata, tanta umiltà e sacrificio per affrontare il Bayern. Approccio loro? Il loro approccio sarà cattivo e non dovremo farci trovare impreparati, dovremo dare il massimo su ogni pallone per portare a casa il risultato. Rabbia dopo il Milan? Ci ha detto il mister subito dopo la partita di lasciar da parte quel che è successo e pensare alla partita di questa sera e così abbiamo fatto. Quando sei piccolo vedi queste partite in tv, la Champions è un sogno di tutti i bambini e sono contento».