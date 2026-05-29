Hanno Detto
Mattei: «Sarri ha mandato giù bocconi amari! Il tifoso non tollera l’arroganza di Lotito»
Stefano Mattei ha espresso il proprio disappunto nei confronti di Claudio Lotito! Le dichiarazioni emerse
Intervenuto a Radiosei, Stefano Mattei ha espresso parole critiche nei confronti del presidente Claudio Lotito, sottolineando come alcune scelte societarie abbiano inciso sul rendimento della Lazio. Inoltre, ha poi commentato la gestione di Maurizio Sarri, evidenziando le difficoltà emerse durante il rapporto con la dirigenza. Particolare attenzione è stata dedicata ai giocatori in scadenza nel 2027, che rappresentano un nodo importante per la programmazione futura del club. Secondo Mattei, la società dovrà pianificare con cura mercato e rinnovi per garantire continuità e competitività ai biancocelesti. Ecco le sue considerazioni:
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LOTITO – «Aggressività, forma e arroganza da parte del presidente: è questo che il tifoso laziale non tollera più. Lo abbiamo visto anche all’ultimo evento, ovvero lunedì».
SARRI – «Mi è piaciuto di più il secondo, ha tenuto fede al suo impegno, alla sua promessa. Pur soffrendo è rimasto fino alla fine. Ha amato e difeso i tifosi, mandando giù bocconi amari. Nel finale di stagione poi c’è stato un gioco delle parti: Sarri già sapeva di andarsene e Lotito aveva già chiamato Gattuso».
GIOCATORI – «Ci sono nove giocatori che tra un anno possono andare via a parametro zero, quattro li hai persi quest’anno. Gila è uno dei punti di forza, una società seria avrebbe rivisto il suo stipendio due anni fa. E’ il giocatore che meno guadagna alla Lazio».
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