Mattei: «Lazio subito alla ricerca del VANTAGGIO, secondo tempo EQUILIBRATO. E su Dia...»

Le dichiarazioni di Stefano Mattei sulla partita vinta dalla Lazio in casa contro l’Hellas Verona per 2-1 con le reti di Dia e Castellanos

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista Stefano Mattei ha commentato la vittoria della Lazio sull’Hellas Verona per 2-1.

PAROLE – «Dovendo subito cercare il vantaggio nel primo tempo si è presa dei rischi, si è allungata ed ha anche concesso occasioni al Verona. Nella ripresa c’è stata anche una fase di gestione che ha permesso alla squadra di Baroni di esaltarsi in contropiede, sfruttando la corsa di Tavares. E’ stato un secondo tempo più equilibrato, ora capiremo che versione vedremo in trasferta nelle prossime gare. Dia è giocatore vero. Si vede da come si muove, da come tira in porta. Si integra molto bene con Castellanos, hanno caratteristiche complementari».