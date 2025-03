Mattei: «La Lazio è una squadra stanca dal punto di vista»

Le parole di Stefano Mattei dopo le dichiarazioni post partita di Baroni dopo la sconfitta della Lazio col Bologna

Le parole di Stefano Mattei a Radiosei sulla sconfitta della Lazio col Bologna.

PAROLE– «La Lazio è una squadra stanca dal punto di vista fisico e mentale. Baroni diceva di no, ieri è stato costretto ad ammetterlo. E’ un tecnico molto bravo, ma che ha il limite di giocare sempre allo stesso modo, con lo stesso modulo. Questo non va bene. Il mercato estivo ha dato poco, quello invernale nulla. Il quarto posto era un miracolo, in questo momento la Lazio è nella posizione in classifica che rispecchia la sua reale dimensione »