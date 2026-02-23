Mattei: «Vi sono squadre più attrezzate della Lazio! Lotito ribadisce che non vuole vendere: ci credo»

Stefano Mattei ha fornito la propria analisi in merito all’attuale destino della Lazio in ottica “classifica”. Le dichiarazioni

La Lazio detiene impegni fondamentali nel campionato di Serie A 2025/26. La stagione non è iniziata nel migliore dei modi e prosegue con qualche ostacolo. Intervenuto in collegamento ai microfoni di Radiosei, Stefano Mattei ha analizzato l’attualità biancoceleste offrendo uno spaccato alquanto interessante. Vi riportiamo di seguito le sue dichiarazioni:

CLASSIFICA – «Stasera, comunque andrà Bologna-Udinese, la Lazio sarà decima. Questo poco conta se pensiamo che anche il Napoli e il Milan nella storia recente si sono piazzate allo stesso posto, ma in seguito hanno vinto lo scudetto! Temo invece che la dimensione della Lazio sia questa, ci sono squadre evidentemente più attrezzate».

GARA CAGLIARI – «Mi ha lasciato desolazione. Quante parate ha fatto Caprile? Non si tira in porta, è vero, come è vero che manca pure il potenziale tecnico. Vi sono giocatori da adattare, altri che non si sposano con il gioco di Sarri».

AFFARI – «La borsa e gli investitori sono stati abbastanza chiari: la borsa scende dopo la presentazione dello stadio Flaminio, si parla poi di una possibile cessione e il mercato schizza. Ma, al di là di questo, Lotito ribadisce che non ha intenzione di vendere e io ci credo. Si potrebbe dire “avanti con la Lazio, indietro in classifica”».