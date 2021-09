Matri: «Sarri tiene all’Europa. Zaccagni? Ora è in una realtà importante»

Le parole di Alessandro Matri prima del match tra Galatasaray e Lazio, per il salotto di DAZN

Alessandro Matri – ex giocatore della Lazio e braccio destro di Tare – ha commentato il primo impegno europeo dei biancocelesti. Ecco le sue parole per DAZN:

«Sarri punta molto a passare il turno e fare bene in questa competizione che lui ha vinto. Zaccagni ha fatto molto bene a Verona, ora dovrà avere i giusti tempi di inserimento, ha cambiato squadra, ora è in una realtà più importante con più responsabilità. Può fare bene soprattutto per l’allenatore».