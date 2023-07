Matri: «C’è da capire il caso Milinkovic-Savic come finirà, se rimane o no». Le parole dell’ex Lazio

Ospite nello studio di Dazn, Alessandro Matri ha rivelato cosa si aspetta dalla Lazio la prossima stagione. Le sue parole:

PAROLE– «Ha fatto due grandissimi anni, dando impronta alla squadra e arrivando al secondo posto. Ora c’è da capire il caso Milinkovic-Savic come finirà, se rimane o no. È andato via Tare dopo una lunga militanza da ds e ci sarà da vedere anche questo lato, è importante che dirigenti e allenatori vadano d’accordo »

DERBY DELLA CAPITALE– «Una sfida come il Derby di Roma alla 31^ sarà importante, specie per chi vincerà ».