Serie A, Mastella: «Blocco retrocessioni? Siamo molto preoccupati»

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, si è opposto all’ipotesi del blocco delle retrocessioni in Serie A

In caso di nuovo stop in Serie A, si starebbe pensando di bloccare le retrocessioni e, conseguentemente, le promozioni dalla Serie B.

Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, in una nota ha espresso tutto il suo dissenso: «L’ipotesi di bloccare le retrocessioni dalla Serie A nella eventualità di un nuovo stop del campionato ci mette in allarme e ci desta non poche preoccupazioni. Saremmo di fronte ad un comportamento eticamente e sportivamente disdicevole verso il quale ci muoveremo, se così fosse, con azioni legali chiamando a raccolta in maniera democratica tifosi e sportivi. Denunceremmo nelle sedi competenti sia degli organi sportivi giurisdizionali italiani e internazionali sia alla magistratura ordinaria e amministrativa cose che non hanno né capo né coda. Siamo allarmati perché ad arte qualcuno potrebbe sabotare la ripresa della fase agonistica che inizia a giugno e di fatto bloccare il campionato non consentendo al Benevento quanto si è conquistato sul campo. Io credo che sia giusto dare al Benevento quanto non è arrivato per concessione ma per risultati e sacrifici. La mia vicinanza e quella della città al presidente Vigorito, all’allenatore Inzaghi e ai calciatori è senza riserve e laddove dovessi riscontrare ingiuste modalità che trasgrediscono principi sportivi ed etici. Sarò in prima fila a mobilitare me stesso e quanti saranno con me contro questa eventuale ignobile decisione che spero non abbia mai a verificarsi».