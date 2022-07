Piscedda: «Udogie non è una priorità, su Cancellieri...»

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ha parlato del possibile arrivo di Udogie e dell’impatto di Cancellieri

Intervistato da Radiosei, Massimo Piscedda ha dichiarato:

«Udogie è un giocatore che ha molta forza e un buon sinistro, gioca di solito a cinque piuttosto che a quattro. Un 2002 su cui comunque si può lavorare, soprattutto sulla concentrazione che forse gli manca un po’. Ottimo giocatore invece in fase offensiva. Deve migliorare da metà campo in giù, come d’altronde buona parte dei terzini in Italia. Portiere? Io non sono un ds e non conosco le situazioni ma sicuramente la Lazio ci sta pensando, non vedo come non potrebbe. Fascia sinistra? Ci sono Marusic, Hysaj e Radu, è chiaro che l’ideale sarebbe un mancino. 22 milioni per Udogie sono tanti, credo che si possa cercare anche altrove al di là del fatto che in quel ruolo sono tutti adattabili e secondo me non si tratta di una priorità. La Lazio ha sicuramente più alternative e qualità rispetto allo scorso anno, però va dimostrato sul campo. Marcelo? E’ un grandissimo giocatore ma bisogna rinnovare con i giovani, non farei più contratti ai 35enni in Italia. I procuratori fanno andare a scadenza giocatori che sono in Inghilterra o Spagna e li portano in Italia a fare l’ultimo contratto oneroso, io sono contrario perché altrimenti non c’è mai un ricambio. Giovani? Hanno fatto tutti bene in ritiro, con Sarri si migliora sicuramente grazie ai concetti del mister. Poi li si deve far andare a giocare, ad esempio Bertini se non ha sbocchi qui deve andare a farsi le ossa».