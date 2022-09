Mauro al veleno: «L’episodio di Juve-Salernitana ha affossato il VAR»

Massimo Mauro, ex calciatore e attuale opinionista, è tornato ad attaccare pesantemente il VAR: le sue dichiarazioni

Intervistato dal Corriere dello Sport, Massimo Mauro ha parlato così del VAR:

«Il Var deve intervenire soltanto in caso di oggettività: la valutazione dell’arbitro presente a pochi metri dall’azione e che prende la decisione per lui più corretta, deve essere insindacabile. Arriva il coglione che sta seduto davanti a un video, coglione in generale, non mi riferisco a quello di Juve-Salernitana, non so nemmeno chi fosse, che segnala all’arbitro un fuorigioco inesistente, il gol viene annullato, il risultato falsato e va a finire che fanno tutti la figura dei cretini. Quello che è successo allo Stadium domenica scorsa ha affossato il VAR».