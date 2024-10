Massimo Maestrelli: «Film su mio padre? Era il momento giusto per farlo. Sono l’ultimo testimone diretto»

Massimo Maestrelli, figlio dello storico allenatore della Lazio Tommaso Maestrelli, ha parlato così del film dedicato a suo padre

Il Corriere dello Sport ha raccolto le parole di Massimo Maestrelli riguardanti il film sulla storia di papà Tommaso Maestrelli, storico allenatore della Lazio. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Sarà perché ormai sono arrivato a sessant’anni, o forse perché era il momento giusto per farlo, ma era da qualche tempo che avevo il desiderio di mettere insieme i tasselli di una storia della quale sono ormai l’ultimo testimone diretto, con la sensazione che nessun altro in futuro avrebbe potuto raccontarla nella sua essenza.

Si è innescato un meccanismo meraviglioso che mi ha portato indietro nel tempo. Il periodo più bello e significativo per me è stato quello della guerra, in cui si è ritrovato ferito da una mina. Credo sia il periodo che lo ha segnato di più, così è riuscito a sopportare anche delusioni sportive atroci e a convogliare infine tutte le esperienze in quel miracolo che poi fu la sua Lazio».