Massimo Donati, ex centrocampista, ha analizzato l’andamento ondivago della Lazio in stagione: le sue dichiarazioni

Intervenuto a TMW Radio, l’ex centrocampista Massimo Donati ha parlato in questi termini della stagione della Lazio:

«La Lazio riesce a fare prestazioni da dieci poi da due non c’è equilibrio. Non ci sono giocatori che non riescono a dare continuità di gioco o bene bene o male».