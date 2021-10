Brambati: «La Lazio non è la delusione del campionato per un motivo»

Massimo Brambati ha spiegato perchè la Lazio non possa essere considerata la delusione del campionato: il cambio tecnico ha inciso

Massimo Brambati, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha espresso un pensiero preciso rispetto all’inizio di campionato della Lazio di Maurizio Sarri, In particolare, Brambati è convinto che i biancocelesti non possano essere indicati come la delusione del campionato:

«La Lazio si è dimostrata una delusione? No, perché ha giocato per anni con un certo modulo ed è arrivato un tecnico che gioca diversamente e ha bisogno di tempo. Non si può pretendere che già ora abbia trovato gli automatismi giusti».