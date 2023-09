Brambati spiega: «Immobile titolare con l’Italia? Penso questo»

Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha commentato la possibilità che Immobile parta titolare con l’Italia di Spalletti

Intervenuto a TMW Radio, Massimo Brambati ha parlato così di Immobile, centravanti della Lazio, in ottica Nazionale:

«Avrà dei messaggi dal campionato che Spalletti ascolterà. Credo che sappia motivare giocatori che nei propri club non trovano troppo spazio. Oggi purtroppo capitano casi del genere. Spalletti? Lo conosco dal 1986, è una persona che frequento da allora, mi fa effetto vederlo in Nazionale. Torno a tifare l’Italia, un po’ mi ero disamorato dopo l’ennesimo Mondiale mancato. Spero faccia bene, ma il materiale è quello. Credo che il tocco lo darà. Non so in che modo lo farà, ma sicuramente già creando un certo gruppo potrebbe arrivare ad avere buoni risultati».