Spezia Lazio | I precedenti con l’arbitro Irrati

Massimiliano Irrati è stato designato per la sfida di venerdì sera tra Spezia e Lazio: i precedenti con i biancocelesti

Massimiliano Irrati ha già diretto i biancocelesti in 21 occasioni: il bilancio complessivo dei precedenti è lievemente favorevole alla Lazio che ha vinto in 11 di questi match, pareggiato in 3 e perso in 7.

L’ultimo precedente con il fischietto toscano risale alla sesta giornata di questo campionato, quando i biancocelesti si imposero per 2-0 contro l’Hellas Verona.