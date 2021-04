Maspero avvisa il Torino: «Ha la Lazio da recuperare, ma non sarà facile»

Maspero, ex giocatore granata, ha parlato del momento del Torino e della lotta salvezza. E sul recupero con la Lazio…

L’ex granata Maspero ha parlato del momento del club granata ai microfoni di Tmw Radio.

«Quando pensi di aver allestito una rosa competitiva per un obiettivo e sei invischiato per altri è dura. Vallo a dire a certi giocatori di calarsi in una realtà completamente diversa. Ora ogni palla è fondamentale per salvarsi. Quando non tiri fuori certe cose in certe situazioni è dura. Qualcosa è stato sbagliato. Ora per loro diventa difficile. Il Toro ha una partita da recuperare ma non sarà una passeggiata. Ora ci saranno tanti scontri diretti ma servirà vincere».