Calciomecato Lazio, il PSG fa sul serio per Marusic: pronta l’offerta

Calciomercato, il PSG è pronto a recapitare un’offerta alla Lazio per Marusic: sul piatto 15 milioni per il terzino

Il PSG forte su Marusic. Sembrava un’indiscrezione di mercato, una voce destinata a rientrare, invece l’interesse del club è concreto.

Come riporta il Corriere dello Sport, i francesi stanno cercando un terzino che possa rilevare Meunier: il giocatore è in scadenza e non sembra intenzionato a rinnovare il contratto. Il Montenegrino della Lazio è in cima alla lista del PSG che sarebbe pronto a bussare alle porte di Lotito con 15 milioni per assicurarselo.

Marusic si è rivelato un jolly importante per Inzaghi, rimpiazzando Lulic sulla corsia di sinistra, dotato di grande corse e fisicità. Il mister lo stima e punta molto su di lui, ma quando si parla di mercato, nulla è da escludere…