Marusic a Dazn: «La Lazio ci deve credere al quarto posto Champions. Pedro? Un fenomeno che ti stimola a dare il massimo»

Marusic, il montenegrino a fine partita contro il Parma ha rilasciato alcune sue considerazioni esternando la sua delusione

Intervistato ai microfoni di Dazn al termine di Lazio Parma, Marusic commenta a caldo la partita esternando anche parole di elogio nei confronti di Pedro. Ecco cos ha detto il biancoceleste

PAROLE – Pedro? Un grande campione, quando gioca con te vuoi dare di più e ti stimola a dare il massimo. Il Parma è stato basso, hanno aspettato le ripartenze. Non è stato facile perché non abbiamo giocato velocemente e con mobilità. L’hanno preparata bene, ci hanno messo in difficoltà. Perché la Lazio ce la farà a raggiungere il quarto posto? Perché noi ci crediamo, lavoriamo ogni giorno per questo. Dobbiamo essere più concentrati, ma tutti noi ci crediamo