 Marusic, pilastro inamovibile per la Lazio. Per Sarri è fondamentale, ma dall'altra parte contro l'Inter verrà utilizzato così - Lazio News 24
Marusic, pilastro inamovibile per la Lazio. Per Sarri è fondamentale, ma dall'altra parte contro l'Inter verrà utilizzato così

Pedro Lazio, contro l'Inter per lo spagnolo la grande chance di cambiare passo: il motivo e cosa si attende Sarri da lui

Gila Lazio, il difensore contro l'Inter ha un obiettivo molto chiaro. Lo spagnolo è ormai il centrale di riferimento della squadra di Sarri

Inter Lazio, Sarri deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della trasferta di Milano. Le ultimissime sul club biancoceleste

Inter Lazio, i convocati di Maurizio Sarri: la scelta su Romagnoli e i giocatori a disposizione per la trasferta di Milano

Marusic
Marusic

Marusic, una certezza per la Lazio: titolare anche contro l’Inter? I biancocelesti si affidano su quel faro

Sia sulla corsia di destra che su quella di sinistra, Adam Marusic rappresenta una garanzia assoluta per la Lazio. Il terzino montenegrino è diventato ormai un punto fermo nello scacchiere di Maurizio Sarri, che raramente rinuncia alla sua presenza dal primo minuto. Anche nel prossimo big match Inter-Lazio, il nome di Marusic sarà tra quelli dei titolari, confermando ancora una volta il ruolo centrale che il giocatore ha guadagnato nel corso delle stagioni.

Contro l’Inter, il dubbio principale riguarda il compagno di fascia: il ballottaggio è tra Lazzari e Pellegrini, e in base alla scelta del tecnico cambierà la posizione di Marusic. Se Sarri opterà per Lazzari, il montenegrino verrà schierato a sinistra; al contrario, se dovesse giocare Pellegrini, Marusic tornerà sulla corsia destra, la sua posizione più naturale. Questa capacità di adattarsi con facilità a entrambe le fasce è uno dei motivi principali per cui il terzino è considerato indispensabile.

Dall’inizio della stagione, Adam Marusic è stato quasi sempre impiegato dal primo minuto. Le uniche eccezioni sono la sfida contro il Torino, saltata per un lieve infortunio, e la prima giornata contro il Como. Per il resto, Marusic ha sempre risposto presente, offrendo prestazioni solide e affidabili, sia in fase difensiva che in appoggio alla manovra offensiva.

Apprezzato da Sarri per la sua duttilità tattica, disciplina e costanza, Marusic è diventato uno dei leader silenziosi dello spogliatoio biancoceleste. Non è solo un terzino moderno capace di giocare su entrambe le fasce, ma anche un simbolo di continuità e professionalità. Nella passata stagione, la storica annata 2022-2023 conclusa con il secondo posto in Serie A, Marusic ha avuto un ruolo cruciale, contribuendo alla solidità difensiva che ha reso la Lazio una delle squadre meno battute del campionato.

Con la prossima partita, il montenegrino raggiungerà 326 presenze con la maglia della Lazio, eguagliando Felipe Anderson all’undicesimo posto nella classifica all time del club. Un traguardo prestigioso che conferma la sua lunga militanza in biancoceleste. Alla sua nona stagione a Roma, Marusic punta a entrare nella top ten dei giocatori con più presenze nella storia della Lazio, un riconoscimento meritato per uno degli uomini più affidabili e longevi della rosa di Sarri.

In un calcio che cambia rapidamente, Adam Marusic resta una certezza: l’uomo che, qualunque sia la fascia, garantisce equilibrio, impegno e continuità.

