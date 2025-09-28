 Marusic vicino alla storia della Lazio: il montenegrino a un passo dalla top ten, i dettagli
Marusic

Adam Marusic, record a un passo: il terzino montenegrino vicino alla top ten delle presenze nella storia della Lazio

Adam Marušić, terzino montenegrino classe 1992, è sempre più vicino a scrivere una pagina importante nella storia della S.S. Lazio. Arrivato a Roma nel 2017 dall’Oostende, il laterale destro si è distinto negli anni per la sua duttilità tattica, la professionalità dentro e fuori dal campo e la costanza con cui ha difeso i colori biancocelesti. Nonostante qualche fase di rendimento altalenante, Marušić ha sempre rappresentato un punto di riferimento affidabile per i diversi allenatori che si sono succeduti sulla panchina laziale, da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri fino all’attuale guida tecnica del Sarri bis.

Una carriera costruita sulla continuità

Il difensore montenegrino, capace di giocare sia a destra che a sinistra, ha conquistato la fiducia dei tifosi grazie a impegno e dedizione. Non è mai stato un calciatore appariscente, ma il suo spirito di sacrificio e la capacità di adattarsi alle esigenze della squadra lo hanno reso un elemento prezioso nello spogliatoio.

Contro il Genoa, Marušić raggiungerà quota 321 presenze ufficiali con la maglia della Lazio, un traguardo che lo proietta sempre più vicino alla top ten dei giocatori più presenti nella storia del club. Attualmente occupa l’undicesima posizione, a sole cinque lunghezze dal decimo posto, detenuto dal brasiliano Felipe Anderson, attaccante esterno classe 1993, che ha collezionato 326 presenze complessive in biancoceleste.

Un traguardo che vale la storia

Entrare nella classifica all time delle presenze significa consolidare un legame indissolubile con la tifoseria laziale. La storia del club è costellata di bandiere e giocatori che, pur senza essere sempre sotto i riflettori, hanno lasciato un segno profondo. Marušić, con la sua costanza e la sua serietà, si avvia a entrare in questa cerchia ristretta.

L’eredità biancoceleste

Il percorso del montenegrino testimonia come la Lazio sappia valorizzare non solo i grandi talenti offensivi, ma anche quei calciatori che incarnano lo spirito di squadra. Se continuerà con questo ritmo, Marušić potrà scalare ulteriormente la classifica e diventare uno dei simboli di longevità del club capitolino.

Per i tifosi, il suo nome è già sinonimo di affidabilità: un calciatore che ha sempre onorato la maglia e che, passo dopo passo, sta entrando di diritto nella leggenda biancoceleste.

