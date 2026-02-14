Marusic nel post partita di Lazio Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare la sfida

RAGGIUNTO MILINKOVIC PER PRESENZE – «Ho raggiunto Sergej e sono molto contento, lui è come un fratello per me. Gli manderò un messaggio lo sentiamo spesso».

SULLA PARTITA – «Sulla partita mi sento di dire che ci è mancato solo il gol e questa è la grande mancanza dell’anno».

APPELLO AI TIFOSI – «I tifosi ci mancano, vedere lo stadio vuoto pesa, volevo dire a nome mio e della squadra che vorrei tornassero perché abbiamo bisogno di loro».

