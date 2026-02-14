Hanno Detto
Marusic nel post partita: «Scriverò a Sergej. A nome mio e della squadra dico ai tifosi che abbiamo bisogno di loro»
Marusic nel post partita di Lazio Atalanta ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN per commentare la sfida
Al termine di Lazio-Atalanta, match andato in scena allo Stadio Olimpico di Roma, ai microfoni di DAZN è intervenuto Adam Marusic. Queste le dichiarazioni del calciatore biancoceleste:
RAGGIUNTO MILINKOVIC PER PRESENZE – «Ho raggiunto Sergej e sono molto contento, lui è come un fratello per me. Gli manderò un messaggio lo sentiamo spesso».
SULLA PARTITA – «Sulla partita mi sento di dire che ci è mancato solo il gol e questa è la grande mancanza dell’anno».
APPELLO AI TIFOSI – «I tifosi ci mancano, vedere lo stadio vuoto pesa, volevo dire a nome mio e della squadra che vorrei tornassero perché abbiamo bisogno di loro».
