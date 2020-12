Marusic eterno fuori ruolo: a Benevento nona gara a sinistra in stagione

Quando ha giocato nel suo ruolo naturale disegnatogli da Inzaghi negli ultimi anni, è perchè mancava Manuel Lazzari. La nuova vita di Adam Marusic è da adattato, da quinto di sinistra. Complici i problemi fisici e le difficoltà di ambientamento di Fares, l’ex esterno dell’Ostenda ha giocato a Benevento la nona gara in stagione sulla corsia non preferita. Il montenegrino tende infatti a rientrare sul destro, senza crossare mai con il mancino e limitandosi a tenere la posizione in maniera scolastica. Anche al Vigorito non sono arrivati assist vincenti, ma comunque una ripresa in crescendo e con qualche buon ripiegamento e due buone diagonali. Dopo aver cominciato il girone Champions a destra data l’assenza per Covid di Lazzari (nelle prime tre gare), Marusic è diventato stabilmente un “titolare” a sinistra, dato che l’assenza di Senad Lulic dai rettangoli verdi si è prolungata. A Marassi con la Sampdoria sulla corsia sinistra ha giocato Djavan Anderson. Nelle ultime cinque, Adam ha sempre giocato a sinistra, rispettivamente con Udinese, Spezia, Verona, Club Brugge e Benevento. Nell’attesa che a gennaio sia chiarita la condizione fisica di capitan Lulic o arrivi un nuovo innesto, in modo che il montenegrino possa rifiatare e tornare occasionalmente sulla fascia destra.