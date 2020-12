Marusic ci ha preso gusto: 4 degli ultimi 5 assist sono arrivati col mancino

Marusic, quattro degli ultimi cinque assist col mancino

Adam Marusic sta vivendo una nuova vita calcistica sulla corsia sinistra. Dopo due stagioni a destra, il montenegrino sta supplendo all’infortunio di Lulic e all’adattamento lento di Fares, ai box da due settimane. In stagione l’ex Ostenda continua a stupire col sinistro: dopo i due assist di sinistro a Cagliari (uno per Lazzari, l’altro per Immobile), il numero 77 ha servito un assist a Bruges al Tucu Correa col destro, per poi mettere al centro un ottimo assist ancora col piede non preferito, quello per Immobile contro il Napoli. Una scena che si ripete: già il 1 agosto 2020 a Napoli era stato Adam a servire col sinistro il bomber di Torre Annunziata e a permettergli di siglare il trentaseiesimo gol in A nella scorsa stagione.