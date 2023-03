Marusic ci racconta la gioia di stare in Nazionale- FOTO

L’esterno biancoceleste ha rilasciato una breve dichiarazione dal ritiro della Nazionale montenegrina

Adam Marusic si è dimenticato per qualche giorno della Lazio, dedicando anima e cuore alla sua Nazionale, impegnata negli impegni di qualificazione a Euro 2024.

Il giocatore biancoceleste ha raccontato la sua gioia nel vestire la maglia montenegrina ed il tutto è stato riportato dalla pagina Instagram ufficiale della federazione balcanica.

LE PAROLE- «Abbiamo una grande voglia e una grande motivazione di raggiungere un risultato positivo in partenza. Abbiamo analizzato la Bulgaria, è una squadra giovane con tanti giocatori di qualità. Vediamo come possiamo metterli in difficoltà. Ogni giocatore deve avere grande voglia e concentrazione fin dall’inizio. Fin dal primo minuto, motivazione e concentrazione devono essere ai massimi livelli. Sono felice per i gol con la maglia della Nazionale, spero di continuare così e dare un contributo reale alla squadra. È molto importante avere giocatori che sono di serie nei club, sono in forma, fanno gol»