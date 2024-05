Marusic a LSC: «Non abbiamo fatto la partita che volevamo, il confronto coi tifosi? Tutti siamo delusi e dobbiamo fare questo»

Marusic, il giocatore biancoceleste analizza a caldo il pareggio contro il Monza rilasciando queste dichiarazioni a riguardo

Ai microfoni di LSC al termine della partita tra Monza Lazio ha parlato Marusic, il quale a caldo analizza cosi il pareggio dei biancocelesti con la formazione brianzola

PAROLE – Non abbiamo fatto un grande partita, anche per merito del Monza. Hanno avuto tante occasioni, noi ne abbiamo sprecata qualcuna. Dobbiamo analizzare bene dove abbiamo sbagliato, mancano tre partite, dobbiamo migliorare. Dobbiamo dare tutto, le prossime saranno sfide importanti e difficili, dovremmo stare concentrati e dare tutto, vogliamo fare grandi risultati. Il confronto con i tifosi? Siamo tutti delusi, però possiamo ripartire insieme, io li ringrazio perché sono venuti in tanti come sempre. Perché sono rimasto più dietro? Per bravura del Monza non sonno riuscito a salire e sono stato più difensivo. Loro hanno avuto spesso il pallone. Il gol del Monza? Dovevamo essere più lucidi, loro hanno fatto un grande gol, è un peccato e c’è tanta delusione. Ora guardiamo avanti, il calcio è così, nessuno si ricorda di ieri, noi guardiamo avanti