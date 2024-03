Martusciello Lazio, cosa succede in vista del Frosinone? Decisione presa, TUTTI i dettagli

Martuscielo-Lazio, il vice di Sarri guiderà la squadra sicuramente sabato a Frosinone: tutti i dettagli sulla decisione di Lotito

Come riferito da Alfredo Pedullà, Claudio Lotito ha sciolto le riserve: in panchina nella gara di sabato contro il Frosinone ci sarà Martusciello, vice di Maurizio Sarri che a differenza del tecnico toscano ha deciso di non rassegnare le dimissioni. Solo dopo quella partita e con la sosta di mezzo si tireranno le somme.

Lo staff tecnico sarà quello del Comandante: solo il match analyst sta riflettendo se lasciare o meno la Lazio. Nel frattempo ci sono stati altri contatti con Tudor ma al momento la candidatura del croato è considerata in standby.