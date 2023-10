Martusciello a Sky: «Sarà fondamentale approcciare la gara come le ultime. I cambi sono fondamentali visto che si gioca sempre»

Martusciello, il vice allenatore della Lazio ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Sassuolo

PAROLE – Partita importante come quelle di prima e quelle a cui andremo incontro. Dobbiamo approcciarci al meglio, come abbiamo fatto nelle ultime gare prima della sosta. Al momento giocando ogni tre giorni c’è necessità di cambiare gli uomini in campo. Rispetto al passato la rosa è molto ampia. Riusciremo a cambiare in base alle caratteristiche degli avversari