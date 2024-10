Martini Lazio: «Baroni ha dato questo alla squadra e loro lo hanno ricambiato così»

Le parole di Luigi Martini, campione d’Italia con la Lazio nel 1974-73, sulla squadra di Marco Baroni e l’approccio del tecnico

Gigi Martini, terzino della Lazio campione d’Italia 1973-74, ha parlato della squadra di Baroni e del tecnico durante la presentazione del libro scritto con con Silio Rossi, La Lazio nella leggenda. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «A me piace molto Baroni perché è bravo, ha trasferito alla squadra un atteggiamento di umiltà che si unisce talvolta a una aggressività agonistica positiva. I giocatori di calcio vedono l’allenatore come un padre, un mentore perché dall’allenatore dipende la loro fortuna. Baroni lo vedono come un difensore estremo dei giocatori e questo viene percepito dall’ambiente. I giocatori lo apprezzano e danno tutto per lui»