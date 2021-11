Marsiglia Lazio, probabili formazioni: Muriqi dal primo minuto?

Marsiglia-Lazio, le probabili formazioni: Immobile da valutare, Muriqi parte dal primo minuto? Torna Lazzari, Milinkovic verso la panchina

Una gara cruciale per il cammino della Lazio in Europa League. Domani i biancocelesti sfideranno il Marsiglia e Sarri avrà il compito di gestire al meglio le forze dei suoi: la competizione internazionale richiede tantissime energie, ma il dovere è quella di onorarla al meglio. Il tecnico potrebbe dover fare i conti con l’assenza di Immobile: «Al di là del virus intestinale avuto, ha anche un problemino al legamento collaterale, nella parte esterna, non estremamente pericoloso ma dolente. Ha qualche problemino nei cambi di direzione, non so se ce la farà». Per questo, Muriqi potrebbe avere una chance dal primo minuto.

Sarri dovrà valutare anche Milinkovic, il vero stakanovista della squadra: fisicamente sta bene, ma ha tanti minuti sulle spalle e potrebbe subentrare a gara iniziata. Confermata la coppia Luiz Felipe-Acerbi, anche Lazzari dovrebbe riprendersi la maglia da titolare.

Di seguito, le probabili formazioni di Marsiglia Lazio:

MARSIGLIA (3-2-3-2): Pau Lopez; Saliba, Caleta-Car, L. Peres; Kamara, Guendouzi; Lirola, Payet, Gerson; Under, Milik. All.: Sampaoli

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Luis Alberto, Cataldi, Basic; Felipe Anderson, Muriqi, Pedro. All.: Sarri.