Marsiglia-Lazio a porte chiuse. Questa la decisione dell’UEFA in seguito agli incidenti tra tifoserie nel match contro il Galatasaray

Marsiglia-Lazio senza pubblico. Come riporta L’Equipe, è questa la sanzione decisa dalla UEFA, in seguito agli scontri del 30 settembre, in occasione del match di Europa League tra i francesi e il Galatasaray.

Fu una serata di incidenti, con la polizia costretta ad intervenire e un bilancio finale di quattro agenti feriti e cinque tifosi (tre turchi e due marsigliesi) arrestati. L’OM, che ora avrà tre giorni per presentare ricorso, è stata anche multata con una sanzione da 8000 euro.

I biancocelesti, quindi, saranno ospiti di un Velodrome decisamente più silenzioso del solito.