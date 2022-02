Sconcerti: «La Lazio ha grossi limiti ma per un certo verso è normale»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Mario Sconcerti ha analizzato la prestazione della Lazio in Coppa Italia contro il Milan: i biancocelesti hanno grossi limiti

Mario Sconcerti ha parlato a TMW Radio della gara contro la Lazio di ieri sera. Le sue parole:

«Non c’è una squadra che sia meglio dell’anno scorso. Roma e Lazio sono rimaste dove erano l’anno scorso. La Lazio poi non si capiva come doveva migliorare. E’ stata decisamente inferiore l’importanza degli allenatori. Pensavo che la Lazio avesse svoltato dopo Firenze e che vincesse a San Siro. Però sia la Lazio che la Roma, ogni volta che devono ripartire si rifermano. Vuol dire che hanno dei limiti, che alla squadra manca qualcosa. E se nella Lazio è persino comprensibile, perché gli uomini sono gli stessi da anni, Mourinho già ad ottobre sapeva chi doveva rimanere e chi no. Sono stati mandati via giocatori giovani e presi esperti. Non è un buon modo di gestire».