Marino: «Rigore di Immobile? E' inconcepibile visto che lui...»

Marino, il dirigente friulano sbotta al termine della partita contro la Lazio analizzando e polemizzando sul rigore di Immobile

Pierpaolo Marino ha parlato a Dazn dopo Udinese-Lazio.

LE PAROLE – «Siamo arrabbiati, siamo inferociti. Una gara che era in bilico, in equilibrio, decisa da un rigore arrivato con chiara simulazione di Immobile. Il rigore non esiste nei canoni, non c’è nel regolamento. Ci dispiace che tra arbitro in campo e VAR non si sia corretto questo errore».