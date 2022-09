Maria Sole Ferrieri Caputi arbitrerà Sassuolo-Salernitana: arriva la prima designazione￼

Maria Sole Ferrieri Caputi sarà il primo arbitro donna ad arbitrare una partita in Serie A: dirigerà Sassuolo-Salernitana. La designazione

Prima storica direzione arbitrale femminile nella storia della Serie A. Maria Sole Ferrieri Caputi dirigerà infatti la sua prima partita in Serie A.

La gara in questione sarà Sassuolo-Salernitana in programma domenica 2 ottobre: in questa stagione il fischietto della sezione di Livorno aveva già arbitrato in Coppa Italia.