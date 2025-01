Marelli su Castellanos: «Faccio fatica a trovare un motivo per cui doveva essere espulso visto che manca un giallo su Hummels»

Marelli, l’ex arbitro e moviolista Dazn analizza il finale incandescente che ha visto protagonista l’ex Girona e Hummels

Finale intenso e incandescente quello vissuto durante il derby Roma–Lazio, che ha visto vincere i giallorossi per 2-0. A far discutere è stato il finale di gara che ha visto scontrarsi Castellanos e Hummels e ad analizzare quanto accaduto ci pensa con parole chiare l’analista Dazn Marelli

PAROLE – Abbiamo rivisto cosa è successo, faccio fatica a trovare un motivo per cui debba essere espulso Castellanos. Manca un giallo per Hummels per un gesto antisportivo verso l’argentino