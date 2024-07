Marcos Antonio San Paolo, il ds del club brasiliano svela LE CIFRE dell’affare

Marcos Antonio San Paolo, alla luce del trasferimento del giocatore brasiliano il ds carioca svela le cifre dell’affare

Ai microfoni di TNT Sport ha parlato il dirigente del San Paolo Belmonte il quale rilascia dichiarazioni relative al trasferimento dalla Lazio al San Paolo di Marcos Antonio

PAROLE – Pagheremo 150.000 euro per il prestito fino alla metà del prossimo anno. Poi abbiamo l’obbligo di acquistarlo per 4,2 milioni di euro pagabili in tre anni. Quest’opzione è legata a un obiettivo. Se giocherà il 50% delle partite, per almeno 45 minuti, avremo l’obbligo di acquistarlo. Crediamo che se riuscirà a completare quest’obiettivo, allora potrà essere considerato un giocatore da prima squadra e finalizzeremo il trasferimento a titolo definitivo. Abbiamo già l’accordo anche con il calciatore nel caso in cui lo dovessimo riscattare: gli faremo un contratto di tre anni. Al momento, però, pagheremo solo 150mila euro