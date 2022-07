Marcos Antonio, la sua rincorsa ha già preso il via

Marcos Antonio si candida a essere il regista della Lazio della prossima stagione. A che punto è l’inserimento del brasiliano?

Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, l’ex Shakhtar deve adattarsi al 4-3-3 di Sarri. Motivo per cui, in quel ruolo non può essere scordato Cataldi. Le prime amichevoli ad Auronzo hanno comunque fatto capire che il verdeoro ha buoni piedi e qualità. La sua rincorsa è già iniziata.