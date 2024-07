Marcos Antonio Lazio, il centrocampista è in ATTESA del suo futuro: la situazione del brasiliano classe 2000

Come riportato da Il Corriere dello Sport, Marcos Antonio è in attesa di conoscere il suo futuro. La trattativa con il Flamengo si è complicato perché il club brasiliano vorrebbe acquistare il centrocampista sulla base di un prestito con diritto di riscatto, mentre la Lazio vuole cederlo soltanto a titolo definitivo.

Nel frattempo Marcos Antonio continua ad allenarsi in solitaria, in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima destinazione. Quel che è certo è che non vestirà più la maglia della Lazio.