Marcos Antonio, la sosta per tornare al top: il brasiliano cerca la svolta

Marcos Antonio sta lavorando duro durante la sosta per il Mondiale in Qatar: Sarri si aspetta una crescita dal punto di vista fisico

Marcos Antonio continua a lavorare duro durante la sosta per il Mondiale in Qatar. Il centrocampista brasiliano, come riportato dal Corriere dello Sport, può essere il vero acquisto del mercato invernale della Lazio.

Nella prima parte di stagione il centrocampista ha pagato lo stop del campionato ucraino per la guerra e un ambientamento comunque difficile in un calcio totalmente diverso da quello a cui era abituato. Sarri, che finora gli ha quasi sempre preferito Cataldi, si aspetta una crescita soprattutto dal punto di vista fisico. I mezzi tecnici ci sono eccome, sta ora a Marcos Antonio completare il proprio percorso di crescita.