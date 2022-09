Marcos Antonio, il debutto da titolare si avvicina. E spunta un retroscena

Marcos Antonio dovrebbe partire titolare nella gar contro il Verona: tanti i dubbi di Sarri che in estate aveva valutato anche Grillitsch

Marcos Antonio si avvicina a grandi passi al debutto stagionale dal primo minuto. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, con la squalifica di Cataldi, appiedato dal Giudice Sportivo, toccherà con ogni probabilità a lui giostrare da regista davanti alla difesa.

Sarri, pur riconoscendone e apprezzandone le grandi doti tecniche in fase di palleggio, ne teme lo scarso impatto fisico a metà campo, tema sul quale a Formello si stanno alzando i primi interrogativi. Il brasiliano infatti ad oggi sembra più adatto nel ruolo di mezzala rispetto a quello da play davanti alla difesa. E pensare che in estate il ragazzo consigliato da De Zerbi a Sarri era stato in ballottaggio con Grillitsch, centrocampista svincolato e finito da pochi giorni all’Ajax dopo essere stato proposto ai biancocelesti dalla stessa agenzia di Luis Alberto. Starà a Marcos Antonio convincere gli scettici.