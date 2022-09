Marcos Antonio festeggia sui social: «Bella vittoria di squadra» FOTO

Marcos Antonio ha festeggiato per la vittoria sul Verona e l’esordio da titolare: ecco il suo messaggio sui social

Prima da titolare per Marcos Antonio e primi complimenti. Nonostante non fosse la partita ideale per iniziare dal primo minuto, il brasiliano è stato comunque disciplinato e ordinato portando a casa una buona prova.

Su Instagram, il giocatore ha festeggiato così i tre punti: