Marcolin: «Rovella e Guendouzi sono straordinari. Ma l’uomo simbolo è Pedro, ecco perché»

Dario Marcolin, ex calciatore biancoceleste, ha parlato così dei due centrocampisti della Lazio Mattéo Guendouzi e Nicolò Rovella

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio–Inter, Dario Marcolin ha commentato così il ruolo dei due centrocampisti biancocelesti Guendouzi e Rovella:

MARCOLIN – «Guendouzi e Rovella stanno facendo un campionato straordinario. Il primo è titolare nella Nazionale francese, il secondo è stato chiamato da Spalletti. Ma devo dire che in fase offensiva l’uomo simbolo che scelgo è Pedro. Lo spagnolo è un esempio per tutta la squadra. Si è risentito ragazzo grazie a Baroni. Ha due cervelli in uno».