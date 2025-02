Marcolin esalta quell’acquisto della Lazio: «Hanno fatto bene a prenderlo, può ritagliarsi uno spazio importante»

Marcolin ha parlato così prima del fischio d’inizio del match con il Monza a Dazn: le dichiarazioni dell’ex Lazio sul mercato dei biancocelesti

Dario Marcolin ha parlato a Dazn prima di Lazio Monza di Serie A dell’ultima campagna acquisti invernale dei biancocelesti.

LE PAROLE – «Posso immaginarlo in campo, deve prima capire cosa chiede Baroni per poi entrare in un meccanismo. Rovella e Guendouzi sono difficili da spostare ma può dargli respiro. La Lazio non ha fatto magari un mercato buono all’istante ma è di prospettiva, Belahyane può ritagliarsi lo spazio più importante. E’ più un regista, Rovella è più aggressivo e Guendouzi è più di gamba. La Lazio ha fatto bene a prenderlo».