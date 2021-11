Parolo: «Ecco chi preferisco nel confronto tra Sarri e Allegri»

Marco Parolo ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre-partita della gara tra Lazio e Juve: le sue dichiarazioni su Sarri e Allegri

Marco Parolo, ex biancoceleste e oggi opinionista di DAZN, ha parlato in questi termini nel pre-partita della gara tra Lazio e Juve:

«Differenze di filosofie tra Allegri e Sarri? Io mi sento vicino al concetto di vittoria. Un allenatore fa tutto per vincere e trova il suo percorso. A fine campionato si vedono i punti, non quante volte hai giocato bene o male».

SULL’ATTACCO DELLA LAZIO – «Pedro ‘falso nueve’? Con Mertens in quella posizione è nato il Sarrismo. Pedro ha differenze dal belga, ma lo ha già fatto a Barcellona. Immobile è un’icona e non è stato rischiato solo perché ha avuto dei problemi fisici. Penso che Sarri ogni tanto voglia anche variare il gioco, non solo palleggio».