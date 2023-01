Baroni: «Agevolati dal calo della Lazio nel secondo tempo, i fischi a Umtiti…»

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha analizzato la vittoria odierna contro la Lazio nell’immediato post-partita: le sue parole

Intervistato da Sky, Marco Baroni ha parlato così nel post-partita di Lecce-Lazio:

UMTITI E GARA – «Fischi ad Umtiti? Sono solidale con il ragazzo, siamo orgogliosi di avere alcuni calciatori di colore nel nostro gruppo. Queste cose mortificano i giocatori e noi che stiamo qui a lavorare. Tre vittorie di fila? Avevo chiesto ai ragazzi di fare una prestazione importante davanti al nostro pubblico, abbiamo lavorato duramente durante la sosta. Il Lecca ha fatto una grande partita, la Lazio ha speso molto nel primo tempo e poi è andata difficoltà nel secondo a causa della nostra aggressività. Vogliamo dare emozioni alla nostra gente, ho ringraziato i miei ragazzi. Noi siamo una squadra che si allena con ritmo e andando addosso all’avversario, nel primo tempo abbiamo giocato di posizione e abbiamo subito una squadra che gioca insieme da un anno allenata da un tecnico bravissimo. Se non pressi loro ti mettono in difficoltà. Nella ripresa loro sono calati e noi siamo migliorati facendo anche giocate interessanti togliendoci dalla loro pressione»

ESTERNI – «Noi abbiamo i nostri esterni, Strefezza viene molto dentro il campo, così come Banda. Di Francesco ha anche gamba, lavorano molto bene. Mettono a disposizione le loro qualità, siamo contenti degli attaccanti che si sacrificano. Ora stiamo trovando anche i ricambi, Maleh ci potrà dare una grande mano. Baschirotto è un ragazzo che ha trovato la sua dimensione, per Umtiti ci fa piacere perchè lo davano per finito ma abbiamo fatto un grande lavoro. Lui è stato molto disponibile, all’inizio ha fatto fatica ma ora è in crescita. Ci dà un valore aggiunto nello spogliatoio e nel lavoro quotidiano».

COLOMBO – «Colombo lo abbiamo scelto perchè gli vedevamo delle qualità importanti. Lui ha sempre giocato come seconda punta, noi ci stiamo lavorando dall’inizio, si sta costruendo il ruolo di punta centrale. Deve pensare a lavorare, arrivare presto al campo e andar via per ultimo. Avrà una carriera importante, noi ce lo godiamo ricordandogli che deve solo lavorare».