Baroni indica gli OBIETTIVI della Lazio! Il tecnico fa IMPAZZIRE i tifosi

Marco Baroni, nuovo tecnico della Lazio, ha fissato gli obiettivi del club biancoceleste in vista della prossima stagione

Nel corso dell’intervista a Lazio Style Radio, Marco Baroni, tecnico della Lazio, ha fissato gli obiettivi della prossima stagione:

OBIETTIVI – «La prima cosa che spero di trasmettere ai giocatori? Ci sono degli aspetti fondamentali che ormai nel calcio non si può più prescindere. Si tratta degli aspetti valoriali, nella vita si parte sempre da lì. Avere questi valori, che poi sono riconducibili alla lazialità. Lavorerò molto da questo punto di vita, la squadra deve prima di tutto emozionare, lavorare intensamente. La domenica è la nostra festa, esprimere alla gente che non si gioca per sé stessi ma per i tifosi, per chi ci guarda. Questo aspetto emotivo è quel qualcosa in più che quando lo metti in campo hai, per l’appunto, qualcosa in più che ti serve anche per il risultato».

LE PAROLE DI BARONI A LAZIO STYLE RADIO