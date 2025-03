Marchegiani: «Assenza Castellanos ha condizionato l'attacco»

L’ex portiere della Lazio, Luca Marchegiani, ha rilasciato delle dichiarazioni in cui ha analizzato il momento dei biancocelesti

Luca Marchegiani ha analizzato il momento della Lazio a pochi istanti dal match contro il Bologna, attraverso delle dichiarazioni rilasciate ai microfoni del Corriere di Bologna.

SU CASTELLANOS – «Ci sono numeri clamorosi sull’assenza del Taty che condiziona in negativo l’attacco laziale. È cresciuto tanto, ha trovato fiducia e sicurezza. Per il modo di giocare della Lazio è importante la presenza di un elemento come lui che non sa solo finalizzare ma che si mette molto a disposizione dei compagni».