Marchegiani: «La Lazio dei tempi miei di Sinisa e Stankovic era...»

Nel pre partita di Lazio-Sampdoria, Luca Marchegiani si è commosso nel rivedere le immagini della gloriosa Lazio dove c’erano in rosa anche Mihajlovic e Stankovic, ecco le sue parole

PAROLE – Sto vedendo le immagini, c’è un po’ di commozione e tanta nostalgia nel rivedere quelle imprese. Avere Stankovic all’Olimpico aggiunge emozioni a questa serata. Quella Lazio? Era una squadra fortissima di giocatori di grande personalità, Sinisa dava traiettorie incredibili. Stankovic era giovane ed era difficile pensare in quei momenti che potesse fare l’allenatore a grandi livelli, ha cercato di seguire Sinisa sempre in tutto, non mi stupisce che sia stato così anche dopo la carriera