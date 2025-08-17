Marcatori Lazio, la classifica dei cannonieri biancocelesti del precampionato: Cancellieri e Pedro in vetta

Marcatori Lazio, l’ex Parma e lo spagnolo trascinano i biancocelesti in questa fase precampionato: il dato sulle reti dei capitolini

La Lazio ha completato finora il suo ciclo di partite amichevoli precampionato con risultati incoraggianti, mettendo in mostra sia i veterani sia i giovani promettenti della rosa. I biancocelesti hanno disputato due match ufficiali finora: il primo contro la Primavera, vinto 3-0 in casa, e il secondo contro l’Avellino allo Stirpe di Frosinone, conclusosi 1-0 a favore dei capitolini. Ogni partita ha visto diversi marcatori, segno di un reparto offensivo vario e produttivo.

Classifica marcatori precampionato Lazio

Al termine di queste prime uscite, la classifica dei marcatori vede Cancellieri e Pedro in cima, entrambi autori di 2 gol ciascuno. Seguono poi altri giocatori con una rete all’attivo: Basic, Zaccagni, Guendouzi e Noslin, a dimostrazione di un centrocampo e di un attacco ben distribuiti e pronti a dare continuità anche nella stagione ufficiale.

Le altre amichevoli disputate includono match internazionali contro club come il Fenerbahce (0-1), il Galatasaray (2-2), il Burnley (0-1) e l’Atromitos (2-0), partite che hanno permesso a Maurizio Sarri di testare diverse combinazioni di formazione e valutare la condizione fisica della squadra prima dell’inizio della Serie A 2025/26.

Questi dati sulle marcature evidenziano la capacità della Lazio di coinvolgere più giocatori nella fase offensiva, una strategia fondamentale per affrontare una stagione lunga e competitiva, tra campionato e coppe europee.

La squadra ora guarda con fiducia al primo impegno di Serie A, pronta a confermare le buone impressioni mostrate in precampionato e a sfruttare al meglio il mix tra esperienza e gioventù.