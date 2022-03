Marani consiglia l’Atalanta: «Quarto posto? Complicato, meglio l’EL»

Matteo Marani dagli studi di Sky Sport ha parlato della corsa al quarto posto in Serie A: le sue dichiarazioni

«La corsa si fa molto più complicata per l’Atalanta, visto che la Juve si potrà concentrare solo sul campionato. In Europa il feeling della Dea è ottimo, oggi c’è un avversario difficile davanti e peccato per il quarto gol che non è arrivato all’andata, ma penso che l’Atalanta debba provare ad andare fino in fondo».