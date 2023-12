Manzini a LSC: «Bilancio personale e societario? Direi molto positivo, mentre sullo scudetto ’74 dico questo»

Manzini, il dirigente biancoceleste si è intrattenuto con LSC durante la cena di Natale e ha rilasciato queste dichiarazioni

Intervenuto ai microfoni di LSC, Manzini ha parlato di Lazio e dello scudetto 1974 e ha rilasciato a riguardo queste dichiarazioni

BILANCIO – «Il mio bilancio, sia personale che societario, al di là degli ultimi scivoloni, non può che essere positivo. Anche per i risultati ma non solo, per la determinazione e la voglia di fare, di raggiungere e di trovare una via per arrivare al successo. Tutto ciò mi fa ben sperare»

IL NATALE PERFETTO – «Per me è andare a visitare tante persone che erano in condizioni molto peggiori delle mie, gente che soffriva, che stentava. Qualche volta mi è successo, e quando le frequentavo, loro mi ringraziavano, ma io gli dicevo che ero io che li dovevo ringraziare. Mi hanno insegnato molte cose, soprattutto qual è la dignità di una persona, al di là delle possibilità economiche e personali»